Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині

Благодійні фонди “Rheinbach Hilfe” та “Шведський центр допомоги” передали Куп’янській громаді пожежну автоцистерну, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Цей пожежний автомобіль MAN обладнаний усім необхідним для гасіння пожежі та надання першої невідкладної допомоги. Він оснащений висувними драбинами, потужними ліхтарями для роботи в нічний час, системою піного гасіння, ношами, гідрантами, пожежними рукавами та іншими інструментами.

Наразі в Куп’янській громаді на базі комунального підприємства «Комунальник» сформована добровільна пожежна команда, тож пожежне авто використають для гасіння пожеж та ліквідації наслідків обстрілів росіян.