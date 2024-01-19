Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині
Благодійні фонди “Rheinbach Hilfe” та “Шведський центр допомоги” передали Куп’янській громаді пожежну автоцистерну, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Цей пожежний автомобіль MAN обладнаний усім необхідним для гасіння пожежі та надання першої невідкладної допомоги. Він оснащений висувними драбинами, потужними ліхтарями для роботи в нічний час, системою піного гасіння, ношами, гідрантами, пожежними рукавами та іншими інструментами.
Наразі в Куп’янській громаді на базі комунального підприємства «Комунальник» сформована добровільна пожежна команда, тож пожежне авто використають для гасіння пожеж та ліквідації наслідків обстрілів росіян.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: автоцистерна, благотворительный фонд, германия, ГСЧС в Харьковской области, Купянская громада, пожарная машина, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Благодійні фонди “Rheinbach Hilfe” та “Шведський центр допомоги” передали Куп’янській громаді пожежну автоцистерну, повідомили у ДСНС у Харківській області.".