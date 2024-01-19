Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині

Суспільство 17:41   19.01.2024
Оксана Якушко

Благодійні фонди “Rheinbach Hilfe” та “Шведський центр допомоги” передали Куп’янській громаді пожежну автоцистерну, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Цей пожежний автомобіль MAN обладнаний усім необхідним для гасіння пожежі та надання першої невідкладної допомоги. Він оснащений висувними драбинами, потужними ліхтарями для роботи в нічний час, системою піного гасіння, ношами, гідрантами, пожежними рукавами та іншими інструментами.

Наразі в Куп’янській громаді на базі комунального підприємства «Комунальник» сформована добровільна пожежна команда, тож пожежне авто використають для гасіння пожеж та ліквідації наслідків обстрілів росіян.

Читайте також: Мікроавтобуси та генератори передала Німеччина Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
FT: РФ може спробувати наступати в Україну влітку 2024, серед цілей – Харків
FT: РФ може спробувати наступати в Україну влітку 2024, серед цілей – Харків
19.01.2024, 18:19
Як правильно обрати букет до свята
Як правильно обрати букет до свята
19.01.2024, 08:47
Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні
Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні
19.01.2024, 18:09
Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині
Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині
19.01.2024, 17:41
Демонтаж трамвайних колій на вулиці Весніна у Харкові суд визнав незаконним
Демонтаж трамвайних колій на вулиці Весніна у Харкові суд визнав незаконним
19.01.2024, 17:01
Китайська версія миру – це не те, що хоче бачити президент України Зеленський
Китайська версія миру – це не те, що хоче бачити президент України Зеленський
19.01.2024, 16:13

Новини за темою:


Ви читали новину: «Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Благодійні фонди “Rheinbach Hilfe” та “Шведський центр допомоги” передали Куп’янській громаді пожежну автоцистерну, повідомили у ДСНС у Харківській області.".