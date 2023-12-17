У Харкові створили унікальні броньовики для української розвідки (відео)

Броньовики “Дозор-Б” – нова технологія, яку створили харків’яни. Два такі броньовані авто передали ГУР Міноборони.

“Передали розвідникам два унікальні броньовики “Дозор-Б”. Це новітня розробка, яка вперше з’явилася у нас в країні, ексклюзивно сконструйована харків’янами“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що повідомити про всі переваги нової техніки не може, але наголосив: “російським окупантам вони мають “сподобатися”. У тому числі броня, зокрема захист від мін, вогню зі стрілецької зброї та ін. Автомобіль повністю укомплектований для бойових задач!”