У Харкові створили унікальні броньовики для української розвідки (відео)
Броньовики “Дозор-Б” – нова технологія, яку створили харків’яни. Два такі броньовані авто передали ГУР Міноборони.
“Передали розвідникам два унікальні броньовики “Дозор-Б”. Це новітня розробка, яка вперше з’явилася у нас в країні, ексклюзивно сконструйована харків’янами“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що повідомити про всі переваги нової техніки не може, але наголосив: “російським окупантам вони мають “сподобатися”. У тому числі броня, зокрема захист від мін, вогню зі стрілецької зброї та ін. Автомобіль повністю укомплектований для бойових задач!”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: броневики, ГУР, новини Харкова, синєгубов, техника, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 12:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Броньовики “Дозор-Б” – нова технологія, яку створили харків’яни. Два такі броньовані авто передали ГУР Міноборони".