В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
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Броневики «Дозор-Б» — новейшая разработка, которую создали харьковчане. Два таких бронированных авто передали ГУР Минобороны.
«Передали разведчикам два уникальных броневика «Дозор-Б». Это новейшая разработка, впервые появившаяся у нас в стране, эксклюзивно сконструированная харьковчанами», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что сообщить обо всех преимуществах новой техники не может, но подчеркнул: «российским оккупантам они должны «понравиться». В том числе броня, в частности защита от мин, огня из стрелкового оружия и т.д. Автомобиль полностью укомплектован для боевых задач!»
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 12:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Броневики «Дозор-Б» — новейшая разработка, которую создали харьковчане. Два таких бронированных авто передали ГУР Минобороны".