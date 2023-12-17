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В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)

Общество 12:50   17.12.2023
Оксана Горун
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео) Фото: скриншот

Броневики «Дозор-Б» — новейшая разработка, которую создали харьковчане. Два таких бронированных авто передали ГУР Минобороны.

«Передали разведчикам два уникальных броневика «Дозор-Б». Это новейшая разработка, впервые появившаяся у нас в стране, эксклюзивно сконструированная харьковчанами», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что сообщить обо всех преимуществах новой техники не может, но подчеркнул: «российским оккупантам они должны «понравиться». В том числе броня, в частности защита от мин, огня из стрелкового оружия и т.д. Автомобиль полностью укомплектован для боевых задач!»

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 12:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Броневики «Дозор-Б» — новейшая разработка, которую создали харьковчане. Два таких бронированных авто передали ГУР Минобороны".