В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)

Броневики «Дозор-Б» — новейшая разработка, которую создали харьковчане. Два таких бронированных авто передали ГУР Минобороны.

«Передали разведчикам два уникальных броневика «Дозор-Б». Это новейшая разработка, впервые появившаяся у нас в стране, эксклюзивно сконструированная харьковчанами», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что сообщить обо всех преимуществах новой техники не может, но подчеркнул: «российским оккупантам они должны «понравиться». В том числе броня, в частности защита от мин, огня из стрелкового оружия и т.д. Автомобиль полностью укомплектован для боевых задач!»