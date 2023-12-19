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55-річна жінка отримала поранення через удар РФ по Куп’янщині (фото)

Події 12:12   19.12.2023
Вікторія Яковенко
55-річна жінка отримала поранення через удар РФ по Куп’янщині (фото) Фото: ХОВА

Армія РФ з артилерії вдарила по Куп’янському району на Харківщині.

«Внаслідок обстрілу в смт Куп’янськ-Вузловий отримала поранення 55-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки», – повідомили у ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ з артилерії вдарила по Куп’янському району на Харківщині.".