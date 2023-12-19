55-річна жінка отримала поранення через удар РФ по Куп’янщині (фото)
Фото: ХОВА
Армія РФ з артилерії вдарила по Куп’янському району на Харківщині.
«Внаслідок обстрілу в смт Куп’янськ-Вузловий отримала поранення 55-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки», – повідомили у ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, ранение, рф, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ з артилерії вдарила по Куп’янському району на Харківщині.".