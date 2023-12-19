На Харківщині відбили п’ять атак армії РФ – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 грудня повідомив про обстріли й штурми ворога на Харківщині та ситуацію на фронті загалом.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області”, — поінформували в Генштабі.
Загалом на фронті сталося 105 бойових зіткнень. Армія РФ завдала одного ракетного та шести авіаційних ударів і здійснила 62 обстріли з РСЗВ. Вночі над територією України ворог запустив два “шахеди”. Обидва збила ППО. Під артилерійським вогнем було 140 населених пунктів.
“Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та один артилерійський засіб противника”, – повідомили в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 грудня повідомив про обстріли й штурми ворога на Харківщині та ситуацію на фронті загалом".