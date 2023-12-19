На Харьковщине отбили пять атак армии РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 декабря сообщил об обстрелах и штурмах врага на Харьковщине и ситуации на фронте в целом.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте произошло 105 боевых столкновений. Армия РФ нанесла один ракетный и шесть авиационных ударов и совершила 62 обстрела из РСЗО. Ночью над территорией Украины враг запустил два «шахеда». Оба сбила ПВО. Под артиллерийским огнем было 140 населенных пунктов.
«За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили два района дистанционного минирования и одно артиллерийское средство противника», — сообщили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 декабря сообщил об обстрелах и штурмах врага на Харьковщине и ситуации на фронте в целом".