55-летняя женщина получила ранение из-за удара РФ по Купянщине (фото)
Фото: ХОВА
Армия РФ из артиллерии ударила по Купянскому району на Харьковщине.
«В результате обстрела поселка Купянск-Узловой получила ранение 55-летняя женщина. Повреждены жилые дома», — сообщили в ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, ранение, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ из артиллерии ударила по Купянскому району на Харьковщине.".