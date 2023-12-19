Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

55-летняя женщина получила ранение из-за удара РФ по Купянщине (фото)

Происшествия 12:12   19.12.2023
Виктория Яковенко
55-летняя женщина получила ранение из-за удара РФ по Купянщине (фото) Фото: ХОВА

Армия РФ из артиллерии ударила по Купянскому району на Харьковщине.

«В результате обстрела поселка Купянск-Узловой получила ранение 55-летняя женщина. Повреждены жилые дома», — сообщили в ХОВА.

01
Фото: ХОВА

Читайте также: На Харьковщине отбили пять атак армии РФ — Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
18.12.2023, 20:34
В Харькове перенесли сессию облсовета: за что будут голосовать
В Харькове перенесли сессию облсовета: за что будут голосовать
19.12.2023, 09:32
«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР
«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР
19.12.2023, 11:39
В метро Харькова каждый день будут проходить концерты: расписание (видео)
В метро Харькова каждый день будут проходить концерты: расписание (видео)
19.12.2023, 11:01
Планы РФ по захвату Харькова: аналитик оценил, хватит ли сил
Планы РФ по захвату Харькова: аналитик оценил, хватит ли сил
19.12.2023, 10:43
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10

Новости по теме:

09:00
На Харьковщине без света почти 10 тыс. абонентов — сводка Синегубова
20:52
Воины ВСУ отбили 8 атак возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
11:10
73-летний мужчина погиб в результате вражеского обстрела Купянска — Синегубов
19:38
Защитники отбили 4 атаки россиян возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
16:47
Энергетики восстановили свет 165 харьковчанам, пропавший после ракетной атаки

Вы читали новость: «55-летняя женщина получила ранение из-за удара РФ по Купянщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ из артиллерии ударила по Купянскому району на Харьковщине.".