“Швидку”, два автобуси та фури витягували з замерзлих доріг на Харківщині

Рятувальники допомогли водіям на Харківщині вибратися з замерзлих та занесених снігом доріг.

” Протягом доби рятувальники п’ять разів залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг через ожеледицю та снігові замети. Вони витягли волонтерський мікроавтобус “Volkswagen T4” з перемету, а також зі слизьких ділянок доріг дві фури, одну карету “швидкої” та один рейсовий автобус”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.