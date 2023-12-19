“Швидку”, два автобуси та фури витягували з замерзлих доріг на Харківщині
Рятувальники допомогли водіям на Харківщині вибратися з замерзлих та занесених снігом доріг.
” Протягом доби рятувальники п’ять разів залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг через ожеледицю та снігові замети. Вони витягли волонтерський мікроавтобус “Volkswagen T4” з перемету, а також зі слизьких ділянок доріг дві фури, одну карету “швидкої” та один рейсовий автобус”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники допомогли водіям на Харківщині вибратися з замерзлих та занесених снігом доріг".