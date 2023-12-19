«Скорую», два автобуса и фуры вытаскивали с замерзших дорог на Харьковщине

Спасатели помогли водителям на Харьковщине выбраться с заледеневших и занесенных снегом дорог.

«В течение суток спасатели пять раз привлекались к оказанию помощи водителям, чьи автомобили не могли преодолеть сложные участки дорог из-за гололедицы и снежных заносов. Они вытащили волонтерский микроавтобус «Volkswagen T4» из перемета, а также со скользких участков дорог две фуры, одну карету «скорой» и один рейсовый автобус», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.