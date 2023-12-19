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«Скорую», два автобуса и фуры вытаскивали с замерзших дорог на Харьковщине

Происшествия 08:38   19.12.2023
Оксана Горун
«Скорую», два автобуса и фуры вытаскивали с замерзших дорог на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели помогли водителям на Харьковщине выбраться с заледеневших и занесенных снегом дорог.

«В течение суток спасатели пять раз привлекались к оказанию помощи водителям, чьи автомобили не могли преодолеть сложные участки дорог из-за гололедицы и снежных заносов. Они вытащили волонтерский микроавтобус «Volkswagen T4» из перемета, а также со скользких участков дорог две фуры, одну карету «скорой» и один рейсовый автобус», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели помогли водителям на Харьковщине выбраться с заледеневших и занесенных снегом дорог".