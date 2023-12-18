Какая погода ожидается в Харькове и области 19 декабря — прогноз

Во вторник, 19 декабря, в Харькове и области существенные осадки не предвидятся. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 2 — 4 тепла.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.