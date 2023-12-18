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Какая погода ожидается в Харькове и области 19 декабря — прогноз

Общество 19:32   18.12.2023
Елена Нагорная
Какая погода ожидается в Харькове и области 19 декабря — прогноз

Во вторник, 19 декабря, в Харькове и области существенные осадки не предвидятся. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 2 — 4 тепла.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 19:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 19 декабря, в Харькове и области существенные осадки не предвидятся. На дорогах гололед.".