Какая погода ожидается в Харькове и области 19 декабря — прогноз
Во вторник, 19 декабря, в Харькове и области существенные осадки не предвидятся. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 2 — 4 тепла.
По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декабрь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 19:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 19 декабря, в Харькове и области существенные осадки не предвидятся. На дорогах гололед.".