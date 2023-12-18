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Харьков сегодня накроет туман: синоптики предупреждают об опасной погоде

Общество 13:52   18.12.2023
Виктория Яковенко
Харьков сегодня накроет туман: синоптики предупреждают об опасной погоде Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 18 и 19 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время 18 декабря с сохранением ночью и утром 19 декабря по городу и области ожидается туман, видимостью 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 13:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 18 и 19 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".