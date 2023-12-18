Харьков сегодня накроет туман: синоптики предупреждают об опасной погоде

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 18 и 19 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время 18 декабря с сохранением ночью и утром 19 декабря по городу и области ожидается туман, видимостью 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.