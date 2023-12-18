Харків сьогодні вкриє туман: синоптики попереджають про небезпечну погоду

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 18 і 19 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«В найближчу годину 18 грудня зі збереженням вночі та вранці 19 грудня по місту та області очікується туман, видимістю 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.