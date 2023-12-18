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Харків сьогодні вкриє туман: синоптики попереджають про небезпечну погоду

Суспільство 13:52   18.12.2023
Вікторія Яковенко
Харків сьогодні вкриє туман: синоптики попереджають про небезпечну погоду Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 18 і 19 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«В найближчу годину 18 грудня зі збереженням вночі та вранці 19 грудня по місту та області очікується туман, видимістю 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 13:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 18 і 19 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".