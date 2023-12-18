Яка погода очікується в Харкові та області 19 грудня – прогноз

У вівторок, 19 грудня, у Харкові та області істотні опади не передбачаються. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 2 – 4 тепла.

По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.