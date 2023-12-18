Яка погода очікується в Харкові та області 19 грудня – прогноз
У вівторок, 19 грудня, у Харкові та області істотні опади не передбачаються. На дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 2 – 4 тепла.
По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декабрь, погода, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 19:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 19 грудня, у Харкові та області істотні опади не передбачаються. На дорогах ожеледиця.".