Live
  • Пн 18.12.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.02
  • EUR 40.51

Яка погода очікується в Харкові та області 19 грудня – прогноз

Суспільство 19:32   18.12.2023
Олена Нагорна
Яка погода очікується в Харкові та області 19 грудня – прогноз

У вівторок, 19 грудня, у Харкові та області істотні опади не передбачаються. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 2 – 4 тепла.

По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Читайте також: Харків сьогодні вкриє туман: синоптики попереджають про небезпечну погоду

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Мультфільми про Капітошку і козаків покажуть на великому екрані в Харкові
Мультфільми про Капітошку і козаків покажуть на великому екрані в Харкові
18.12.2023, 20:13
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
18.12.2023, 16:57
Чотири атаки РФ, мінометні та артобстріли – зведення Генштабу по Харківщині
Чотири атаки РФ, мінометні та артобстріли – зведення Генштабу по Харківщині
18.12.2023, 19:47
Яка погода очікується в Харкові та області 19 грудня – прогноз
Яка погода очікується в Харкові та області 19 грудня – прогноз
18.12.2023, 19:32
Топ-військовий і розвідник РФ пішов здаватися Міжнародному кримінальному суду
Топ-військовий і розвідник РФ пішов здаватися Міжнародному кримінальному суду
18.12.2023, 18:43
У ГУР зробили прогноз щодо ударів РФ по енергоінфраструктурі України
У ГУР зробили прогноз щодо ударів РФ по енергоінфраструктурі України
18.12.2023, 19:00

Новини за темою:

20:20
Яким буде перший день зими: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня
18:10
Аномальний грудень: на Харківщині вже випало більше за місячну норму опадів

Ви читали новину: «Яка погода очікується в Харкові та області 19 грудня – прогноз»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 19:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 19 грудня, у Харкові та області істотні опади не передбачаються. На дорогах ожеледиця.".