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Синєгубов повідомив про стан пораненого на Харківщині та обстріли

Події 08:27   19.12.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про стан пораненого на Харківщині та обстріли

Ворог протягом доби обстріляв понад 20 населених пунктів на Харківщині, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 21:15 в результаті ворожого обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 р.н. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості”, — написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив про наслідки обстрілів Козачої Лопані (обійшлося без руйнувань та постраждалих) та Кіндрашівки Куп’янського району – там пошкоджено будинок.

Крім того, за інформацією начальника ХОВА, під обстрілами були: Бологівка, Строївка, Кам’янка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог протягом доби обстріляв понад 20 населених пунктів на Харківщині, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов".