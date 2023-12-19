Синєгубов повідомив про стан пораненого на Харківщині та обстріли

Ворог протягом доби обстріляв понад 20 населених пунктів на Харківщині, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 21:15 в результаті ворожого обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 р.н. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості”, — написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив про наслідки обстрілів Козачої Лопані (обійшлося без руйнувань та постраждалих) та Кіндрашівки Куп’янського району – там пошкоджено будинок.

Крім того, за інформацією начальника ХОВА, під обстрілами були: Бологівка, Строївка, Кам’янка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.