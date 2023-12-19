Синегубов сообщил о состоянии раненого на Харьковщине и обстрелах
Враг в течение суток обстрелял более 20 населенных пунктов в Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В 21:15 в результате вражеского обстрела г. Купянск повреждены частные дома. Ранение получил мужчина 1971 г. р. Пострадавшего с взрывной травмой, обломочными ранениями госпитализировали. Состояние – средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил о последствиях обстрелов Казачьей Лопани (обошлось без разрушений и пострадавших) и Кондрашовки Купянского района — там поврежден дом.
Кроме того, по информации начальника ХОВА, под обстрелами были: Бологовка, Строевка, Каменка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Ковалевка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг в течение суток обстрелял более 20 населенных пунктов в Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".