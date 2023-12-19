Синегубов сообщил о состоянии раненого на Харьковщине и обстрелах

Враг в течение суток обстрелял более 20 населенных пунктов в Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 21:15 в результате вражеского обстрела г. Купянск повреждены частные дома. Ранение получил мужчина 1971 г. р. Пострадавшего с взрывной травмой, обломочными ранениями госпитализировали. Состояние – средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил о последствиях обстрелов Казачьей Лопани (обошлось без разрушений и пострадавших) и Кондрашовки Купянского района — там поврежден дом.

Кроме того, по информации начальника ХОВА, под обстрелами были: Бологовка, Строевка, Каменка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Ковалевка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты.