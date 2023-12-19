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Плани РФ захопити Харків до 2026 року: Терехов повідомив, чи панікує

Суспільство 13:10   19.12.2023
Вікторія Яковенко
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: Терехов повідомив, чи панікує

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю німецького «Bild» про плани РФ захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року.

«Ніякої паніки у місті немає. І в мене особисто зовсім немає ніякої паніки. Хочу сказати, що ми довели всьому світу, що Харків – це українське місто. І сьогодні Харків живе, працює, відбудовується. Хочу подякувати нашим славетним військовим, ЗСУ, бійцям територіальної оборони, які з початку війни боронили нашу землю і боронять досі нашу землю. І ми захищали і захистимо наше славетне місто», – сказав мер в етері нацмарафону.

Він також нагадав, що у РФ вже були плани на початку повномасштабного вторгнення захопити Харків за добу, однак цього не вийшло.

«І я впевнений, що ми разом з військовими, разом з державою будемо боронити наше місто, будемо боронити Україну. І обов’язково переможемо», – заявив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю німецького «Bild» про плани РФ захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року.".