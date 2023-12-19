Плани РФ щодо захоплення Харкова: аналітик оцінив, чи вистачить сил

Наразі армія РФ втрачає ресурс на фронті в Україні швидше, ніж може його поповнювати, каже військовий оглядач, учасник бойових дій російсько-української війни Олексій Гетьман. Особливо гостро наростає дефіцит броньованої техніки та танків, що необхідні для здійснення великих наступальних операцій.

Статтю німецького “Bild” про плани РФ захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року військовий оглядач Олексій Гетьман прокоментував в етері нацмарафону.

“Щоб досягнути цих цілей, потрібно мати певні сили та засоби. Тобто одним бажанням цього, на щастя, не можна досягнути. Навіть якщо це бажання їхнього Путіна, їхнього “недофюрера”… Річ у тім, що ті сили та засоби, які зараз у них є, це приблизно 450 тисяч військовослужбовців (це по всій лінії фронту, не тільки в якомусь певному напрямку). Це трохи менш як 3000 танків, близько 7000 броньованих машин, артилерійських систем десь 4,5 тисячі, РСЗВ – близько 1000. Тобто це доволі потужне угрупування, яке здатне просуватися на деяких невеликих ділянках та вести бойові дії. Але з такими силами та засобами захопити Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську… немає такої можливості”, — зазначив Гетьман.

Він також наголосив, що зараз росіяни втрачають техніку швидше, ніж можуть поповнювати. На початку повномасштабного вторгнення у РФ було близько 15 тисяч законсервованих танків. З них до ладу можна поставити максимум п’ять тисяч, каже оглядач. Зараз із кількох старих радянських машин збирають одну.

“Половину з тої техніки вони вже використали. Тобто вона вже воює на нашому фронті – та, яку вони розконсервовували. Їхня промисловість може виробляти в місяць близько 20 танків – не більше. Уся промисловість РФ. Вони можуть витягнути з консервації приблизно 50 танків на місяць. Тобто їхня потужність, вони можуть на лінію фронту постачати приблизно 70-75 танків щомісяця. Ми нищимо більше танків, ніж вони можуть зробити. Тому тут йде негативний баланс для них”, — навів приклад розрахунків майор Нацгвардії.

Щодо людського ресурсу, то справді можливості мобілізації у ворога значні. Однак мобілізовані – це ще не армія. Мало того, що їх необхідно навчити й озброїти, їх необхідно забезпечити все тією ж технікою, а також – командним складом, штабними співробітниками та різними службами.

“Техніки, яку вони виробляють, не вистачить, згідно з російським же штатним розкладом, щоб забезпечити важкою технікою, артилерією ту кількість людей, яку вони хочуть мобілізувати. Це можуть бути (в кращому для них випадку, якщо вони зможуть сформувати ці частини) – це буде легка піхота, без великої кількості необхідної зброї”, — вважає Гетьман.

Така піхота, на його думку, придатна лише для проведення “м’ясних штурмів”.

“Тому оці їхні мрії, що вони все лівобережжя України захоплять… Вони можуть це розповідати теоретично. Чи можна це пропустити теоретично? Теоретично можна пропустити все, що можливо. Що марсіани прилетять, теоретично можна припустити? Теоретично можна”, — підсумував військовий оглядач.