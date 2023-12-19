Планы РФ по захвату Харькова: аналитик оценил, хватит ли сил

Сейчас армия РФ теряет ресурс на фронте в Украине быстрее, чем может его восполнять, говорит военный обозреватель, участник боевых действий российско-украинской войны Алексей Гетьман. Особенно остро нарастает дефицит бронированной техники и танков, необходимых для крупных наступательных операций.

Статью немецкого «Bild» о планах РФ захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года военный обозреватель Алексей Гетьман прокомментировал в эфире нацмарафона.

«Чтобы достичь этих целей, нужно иметь определенные силы и средства. То есть, одним желанием этого, к счастью, нельзя достичь. Даже если это желание их Путина, их «недофюрера»… Дело в том, что силы и средства, которые сейчас у них есть, это примерно 450 тысяч военнослужащих (это по всей линии фронта, не только на каком-то определенном направлении). Это чуть меньше 3000 танков, около 7000 бронированных машин, артиллерийских систем где-то 4,5 тысячи, РСЗО – около 1000. То есть это достаточно мощная группировка, которая способна продвигаться на некоторых небольших участках и вести боевые действия. Но с такими силами и средствами захватить Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую… нет такой возможности», — отметил Гетьман.

Он также подчеркнул, что сейчас россияне теряют технику быстрее, чем могут восполнять. В начале полномасштабного вторжения в РФ было около 15 тысяч законсервированных танков. Из них в строй поставить возможно максимум пять тысяч, говорит обозреватель. Сейчас из нескольких старых советских машин собирают одну.

«Половину этой техники они уже использовали. То есть, она уже воюет на нашем фронте – ту, которую они расконсервировали. Их промышленность может производить в месяц около 20 танков — не больше. Вся промышленность РФ. Они могут вытащить из консервации примерно 50 танков в месяц. То есть их мощность — они могут на линию фронта поставлять примерно 70-75 танков ежемесячно. Мы уничтожаем больше танков, чем они могут сделать. Поэтому здесь идет отрицательный баланс для них», — привел пример расчетов майор Нацгвардии.

Что касается человеческого ресурса, то действительно возможности мобилизации у врага значительные. Однако мобилизированные — это еще не армия. Мало того, что их необходимо обучить и вооружить, их необходимо обеспечить все той же техникой, в также — командным составом, штабными сотрудниками и различными службами.

«Техники, которую они производят, не хватит, согласно российскому же штатному расписанию, чтобы обеспечить то количество людей, которое они хотят мобилизовать. Это может быть (в лучшем для них случае, если они смогут сформировать эти части) легкая пехота, без большого количества необходимого оружия», — считает Гетьман.

Такая пехота, по его мнению, пригодна только для проведения «мясных штурмов».

«Поэтому эти их мечты, что они все левобережье Украины захватят… Они могут это рассказывать теоретически. Можно ли допустить это теоретически? Теоретически можно допустить все что угодно. Что марсиане прилетят, теоретически можно предположить? Теоретически можно», — подытожил военный обозреватель.