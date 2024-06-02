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ЗСУ продовжують мінувати прикордоння Харківщини за допомогою дронів – BILD

Політика 18:41   02.06.2024
Олена Нагорна
ЗСУ продовжують мінувати прикордоння Харківщини за допомогою дронів – BILD Матеріали BILD

Щоб запобігти подальшим проривам російських військ на півночі Харківщини, українські захисники мінують переходи та дороги на держкордоні, розкидаючи міни з безпілотників під покровом ночі.

Про це повідомив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцгаймер, який відвідав позиції 92-ї ОШБр на Харківщині за 2 кілометри від кордону з РФ. 

“Бійці ЗСУ базуються у бункері, звідки виходять лише на кілька хвилин у темряві, щоб запустити дрони. Декілька тижнів тому їх перекинули сюди з Донбасу. ЗС РФ не знають про цю позицію, але стежать за прикордонною територією. Тому українців може видати будь-який вогонь чи світло”, – пише BILD.

Група видання спішно залишила позицію вночі, оскільки до неї наблизився російський дрон, і наступного дня українські військові надіслали Ронцгаймеру кадри техніки РФ, яка підірвалася на встановлених мінах.


Матеріали BILD

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 18:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб запобігти подальшим проривам російських військ на півночі Харківщини, українські захисники мінують переходи та дороги на держкордоні, розкидаючи міни з безпілотників під покровом ночі".