ЗСУ продовжують мінувати прикордоння Харківщини за допомогою дронів – BILD
Щоб запобігти подальшим проривам російських військ на півночі Харківщини, українські захисники мінують переходи та дороги на держкордоні, розкидаючи міни з безпілотників під покровом ночі.
Про це повідомив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцгаймер, який відвідав позиції 92-ї ОШБр на Харківщині за 2 кілометри від кордону з РФ.
“Бійці ЗСУ базуються у бункері, звідки виходять лише на кілька хвилин у темряві, щоб запустити дрони. Декілька тижнів тому їх перекинули сюди з Донбасу. ЗС РФ не знають про цю позицію, але стежать за прикордонною територією. Тому українців може видати будь-який вогонь чи світло”, – пише BILD.
Група видання спішно залишила позицію вночі, оскільки до неї наблизився російський дрон, і наступного дня українські військові надіслали Ронцгаймеру кадри техніки РФ, яка підірвалася на встановлених мінах.
Матеріали BILD
Читайте також: ЗСУ контратакували та відбили кілька кварталів в центрі Вовчанська – BILD
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, Bild, граница, дрони, минирование, приграничье, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЗСУ продовжують мінувати прикордоння Харківщини за допомогою дронів – BILD»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб запобігти подальшим проривам російських військ на півночі Харківщини, українські захисники мінують переходи та дороги на держкордоні, розкидаючи міни з безпілотників під покровом ночі".