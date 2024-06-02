ЗСУ контратакували та відбили кілька кварталів в центрі Вовчанська – BILD
ЗСУ контратакували у місті Вовчанськ Харківської області та відбили кілька кварталів, пише BILD з посиланням на свого аналітика з аналізу відкритих даних Юліана Репке.
За його даними, за останні дні українським захисникам вдалося частково вибити окупантів із центру Вовчанська, і у відповідь війська РФ безжально бомблять місто, перетворюючи його на руїни. На захід від Вовчанська російські сили захопили близько половини села Стариця. На інших напрямках їхнє просування сповільнилося.
«Вже лише близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина. Здається, українцям удалося там просунутися та витіснити росіян, — повідомляє Репке. — Росіяни втрачають позиції у Вовчанську і все частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та плануючих авіабомб, що скидаються з відстані».
Карта BILD
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Bild, вовчанськ, репке, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 13:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ контратакували у місті Вовчанськ Харківської області та відбили кілька кварталів".