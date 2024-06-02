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ВСУ отбили несколько кварталов Волчанска, в ответ россияне бомбят город — BILD

Происшествия 13:00   02.06.2024
Елена Нагорная
ВСУ отбили несколько кварталов Волчанска, в ответ россияне бомбят город — BILD Иллюстрация BILD

ВСУ контратаковали в городе Волчанск Харьковской области и отбили несколько кварталов, пишет BILD со ссылкой на своего аналитика по анализу открытых данных Юлиана Рёпке. 

По его данным, за последние дни украинским защитникам удалось частично выбить оккупантов из центра Волчанска, и в ответ войска РФ безжалостно бомбят город, превращая его в руины. К западу от Волчанска российские силы захватили около половины села Старица. На остальных направлениях их продвижение замедлилось.

«Уже лишь около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Кажется, украинцам удалось там продвинуться и вытеснить россиян, — сообщает Рёпке. — Россияне теряют позиции в Волчанске и всё чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжёлой артиллерии и планирующих авиабомб, сбрасываемых с расстояния».


Карта BILD

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ контратаковали в городе Волчанск Харьковской области и отбили несколько кварталов".