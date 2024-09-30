«Половина вылетов завершается ничем»: BILD об успешности дронов на Харьковщине
Об успешности работы дронов-камикадзе, в том числе немецкого производства, на Харьковщине рассказал украинский командир, воюющий в составе батальона ударных дронов «Ахиллес» с позывным «Лекс» в интервью эксперту «BILD» Юлиане Репке.
«Мы работаем в армии. И ни один план не переживает реального контакта с врагом. Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так. Если мы используем передовое оборудование в неясных, трудных и хаотичных условиях, многое может пойти не так. Честно говоря, я слышал, что нормальный уровень успешных рейдов у дроноводов — 30-35%. У нас это почти 50%. Но это всё ещё далеко от 100%. Я бы сказал, что примерно половина наших вылетов заканчивается ничем. Иногда это несколько вылетов подряд, и это очень раздражает. Всё, что нужно, — быть терпеливым и точным, пытаться учесть столько рисков и ошибок, сколько возможно», — заявил офицер.
Читайте также: Весной могут сделать более эффективный боеприпас — Федоренко о дронах-драконах
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Bild, ахиллес, ВСУ, дрон, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Половина вылетов завершается ничем»: BILD об успешности дронов на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успешности работы дронов-камикадзе, в том числе немецкого производства, на Харьковщине рассказал украинский командир, воюющий в составе батальона ударных дронов «Ахиллес» с позывным «Лекс» в интервью эксперту «BILD» Юлиане Репке.".