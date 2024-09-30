«Половина вылетов завершается ничем»: BILD об успешности дронов на Харьковщине

Об успешности работы дронов-камикадзе, в том числе немецкого производства, на Харьковщине рассказал украинский командир, воюющий в составе батальона ударных дронов «Ахиллес» с позывным «Лекс» в интервью эксперту «BILD» Юлиане Репке.

«Мы работаем в армии. И ни один план не переживает реального контакта с врагом. Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так. Если мы используем передовое оборудование в неясных, трудных и хаотичных условиях, многое может пойти не так. Честно говоря, я слышал, что нормальный уровень успешных рейдов у дроноводов — 30-35%. У нас это почти 50%. Но это всё ещё далеко от 100%. Я бы сказал, что примерно половина наших вылетов заканчивается ничем. Иногда это несколько вылетов подряд, и это очень раздражает. Всё, что нужно, — быть терпеливым и точным, пытаться учесть столько рисков и ошибок, сколько возможно», — заявил офицер.