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«Половина вылетов завершается ничем»: BILD об успешности дронов на Харьковщине

Общество 14:27   30.09.2024
Виктория Яковенко
«Половина вылетов завершается ничем»: BILD об успешности дронов на Харьковщине Фото: «BILD»

Об успешности работы дронов-камикадзе, в том числе немецкого производства, на Харьковщине рассказал украинский командир, воюющий в составе батальона ударных дронов «Ахиллес» с позывным «Лекс» в интервью эксперту «BILD» Юлиане Репке.

«Мы работаем в армии. И ни один план не переживает реального контакта с врагом. Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так. Если мы используем передовое оборудование в неясных, трудных и хаотичных условиях, многое может пойти не так. Честно говоря, я слышал, что нормальный уровень успешных рейдов у дроноводов — 30-35%. У нас это почти 50%. Но это всё ещё далеко от 100%. Я бы сказал, что примерно половина наших вылетов заканчивается ничем. Иногда это несколько вылетов подряд, и это очень раздражает. Всё, что нужно, — быть терпеливым и точным, пытаться учесть столько рисков и ошибок, сколько возможно», — заявил офицер.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 14:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успешности работы дронов-камикадзе, в том числе немецкого производства, на Харьковщине рассказал украинский командир, воюющий в составе батальона ударных дронов «Ахиллес» с позывным «Лекс» в интервью эксперту «BILD» Юлиане Репке.".