Половина вильотів завершується нічим: BILD про успішність дронів на Харківщині

Про успішність роботи дронів-камікадзе, у тому числі німецького виробництва, на Харківщині розповів український командир, який воює у складі батальйону ударних дронів «Ахіллес» із позивним «Лекс» в інтерв’ю експерту «BILD» Юліану Рьопке.

«Ми працюємо в армії. І жоден план не переживає реального контакту із ворогом. Якщо щось може піти не так, то воно піде не так. Якщо ми використовуємо передове обладнання у неясних, важких та хаотичних умовах, багато може піти не так. Щиро кажучи, я чув, що нормальний рівень успішних рейдів у дроноводів – 30-35%. В нас це майже 50%. Але це ще далеко від 100%. Я сказав би, що приблизно половина наших вильотів завершується нічим. Іноді це кілька вильотів поспіль, і це дуже дратує. Все, що потрібно, бути терплячим і точним, намагатися врахувати стільки ризиків і помилок, скільки можливо», — заявив офіцер.