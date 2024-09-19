Навесні можуть зробити ефективніший боєприпас – Федоренко про “дрони-дракони”

Використання Силами оборони «дронів-драконів», які випалюють під собою територію, оцінив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Противник дуже намагається опрацьовувати всі питання технічних інновацій, які застосовують СОУ. Тому деякі рішення, на моє переконання, мають певний час бути сховані за сімома замками. Як було свого часу з засобами наших БпЛА, які збивають ворожі безпілотники. Батальйон “Ахіллес” виконує це вже понад сім місяців. Але публічно ми почали говорити, коли це стало відомо противнику. Точно так само і з запалювальним боєприпасом. Він мав з’явитися в публічному просторі трошки пізніше. Коли підуть дощі й буде бездоріжжя, ні посадки, ні ґрунти не будуть так загорятися, як зараз. Відповідно, на поточний момент цей боєприпас є максимально ефективним. На наступний сезон, це вже йдеться про весняний період, коли закінчаться дощі й знову ґрунт просохне, я впевнений, що Україна зробить додатковий боєприпас, який зможе виконувати завдання більш ефективно, ніж навіть зараз», — сказав Федоренко.

Нагадаємо, 18 вересня експерт німецького видання «BILD» Юліан Рьопке розповів, що бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр за допомогою “дронів-драконів” полюють на військових РФ і знищують їхню бронетехніку поблизу кордону Харківщини з Бєлгородською областю. Рьопке зазначив, що ці БпЛА застосовують там лише два тижні, і вони все ще знаходяться в експериментальній фазі.