Весной могут сделать более эффективный боеприпас — Федоренко о дронах-драконах

Использование Силами обороны «дронов-драконов», которые выжигают под собой территорию, оценил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Противник очень старается прорабатывать все вопросы технических инноваций, которые применяют СОУ. Поэтому некоторые решения, по моему убеждению, должны определенное время быть спрятаны за семью замками. Как было в свое время со средствами наших БпЛА, которые сбивают вражеские беспилотники. Батальон «Ахиллес» выполняет это уже более семи месяцев. Но публично мы начали говорить, когда это стало известно противнику. Точно так же и с зажигательным боеприпасом. Он должен был появиться в публичном пространстве немножко позже. Когда пойдут дожди и будет бездорожье, ни посадки, ни почвы не будут так загораться, как сейчас. Соответственно, на текущий момент этот боеприпас максимально эффективен. На следующий сезон, это уже речь идет о весеннем периоде, когда закончатся дожди и снова почва просохнет, я уверен, что Украина сделает дополнительный боеприпас, который сможет выполнять задачи более эффективно, чем даже сейчас», — сказал Федоренко.

Напомним, 18 сентября эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Рёпке рассказал, что бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр с помощью «дронов-драконов» охотятся на военных РФ и уничтожают их бронетехнику вблизи границы Харьковщины с Белгородской областью. Рёпке отметил, что эти БпЛА применяют там лишь две недели, и они всё ещё находятся в экспериментальной фазе.