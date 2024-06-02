ВСУ продолжают минировать приграничье Харьковщины с помощью дронов — BILD
Чтобы предотвратить дальнейшие прорывы российских войск на севере Харьковщины, украинские защитники минируют переходы и дороги на госгранице, разбрасывая мины с беспилотников под покровом ночи.
Об этом сообщил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, посетивший позиции 92-й ОШБр на Харьковщине в 2 километрах от границы с РФ.
“Бойцы ВСУ базируются в бункере, откуда выходят лишь на несколько минут в темноте, чтобы запустить дроны. Несколько недель назад их перебросили сюда с Донбасса. ВС РФ не знают об этой позиции, но следят за приграничной территорией. Поэтому украинцев может выдать любой огонь или свет”, — пишет BILD.
Группа издания спешно покинула позицию ночью, так как к ней приблизился российский дрон, и на следующий день украинские военные прислали Ронцхаймеру кадры техники РФ, подорвавшейся на установленных минах.
Материалы BILD
Читайте также: ВСУ отбили несколько кварталов Волчанска, в ответ россияне бомбят город — BILD
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, Bild, граница, дрони, дроны, минирование, приграничье, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВСУ продолжают минировать приграничье Харьковщины с помощью дронов — BILD»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы предотвратить дальнейшие прорывы российских войск на севере Харьковщины, украинские защитники минируют переходы и дороги на госгранице, разбрасывая мины с беспилотников под покровом ночи".