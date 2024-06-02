ВСУ продолжают минировать приграничье Харьковщины с помощью дронов — BILD

Чтобы предотвратить дальнейшие прорывы российских войск на севере Харьковщины, украинские защитники минируют переходы и дороги на госгранице, разбрасывая мины с беспилотников под покровом ночи.

Об этом сообщил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, посетивший позиции 92-й ОШБр на Харьковщине в 2 километрах от границы с РФ.

“Бойцы ВСУ базируются в бункере, откуда выходят лишь на несколько минут в темноте, чтобы запустить дроны. Несколько недель назад их перебросили сюда с Донбасса. ВС РФ не знают об этой позиции, но следят за приграничной территорией. Поэтому украинцев может выдать любой огонь или свет”, — пишет BILD.

Группа издания спешно покинула позицию ночью, так как к ней приблизился российский дрон, и на следующий день украинские военные прислали Ронцхаймеру кадры техники РФ, подорвавшейся на установленных минах.



Материалы BILD