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ВСУ продолжают минировать приграничье Харьковщины с помощью дронов — BILD

Мир 18:41   02.06.2024
Елена Нагорная
ВСУ продолжают минировать приграничье Харьковщины с помощью дронов — BILD Материалы BILD

Чтобы предотвратить дальнейшие прорывы российских войск на севере Харьковщины, украинские защитники минируют переходы и дороги на госгранице, разбрасывая мины с беспилотников под покровом ночи.

Об этом сообщил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, посетивший позиции 92-й ОШБр на Харьковщине в 2 километрах от границы с РФ. 

“Бойцы ВСУ базируются в бункере, откуда выходят лишь на несколько минут в темноте, чтобы запустить дроны. Несколько недель назад их перебросили сюда с Донбасса. ВС РФ не знают об этой позиции, но следят за приграничной территорией. Поэтому украинцев может выдать любой огонь или свет”, — пишет BILD.

Группа издания спешно покинула позицию ночью, так как к ней приблизился российский дрон, и на следующий день украинские военные прислали Ронцхаймеру кадры техники РФ, подорвавшейся на установленных минах.


Материалы BILD

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы предотвратить дальнейшие прорывы российских войск на севере Харьковщины, украинские защитники минируют переходы и дороги на госгранице, разбрасывая мины с беспилотников под покровом ночи".