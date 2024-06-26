Знищення «Панцир-С» під Бєлгородом – провал стратегії РФ «буферних зон» – BILD
Експерт німецького видання «BILD» з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що знищення ППО «Панцир-С» РФ під Бєлгородом 22 червня говорить про провал російської стратегії останніх тижнів.
За даними «BILD», у суботу в районі селища Дубове на південь від Бєлгорода пролунали вибухи. Як з’ясувалося, українські ракети HIMARS вразили російські комплекси ППО «Панцир-С1». Вони прикривали обласний центр з півдня та знаходилися за 37 км від держкордону. Далекобійність HIMARS досягає 85 км, вони могли бути не на самому кордоні, а в 30-40 км на південь.
«Коли у травні ЗС РФ перейшли у наступ у Харківській області, однією з цілей називалося створення «буферних зон», щоб ЗСУ не могли обстрілювати Бєлгород із прикордонної території. Росія стала просуватися за двома напрямками: на Липці та на Вовчанськ. Обидва наступи захлинулися, а між ними утворився коридор, який, як і раніше, контролює Україна. Саме звідти HIMARS і вдарили по «Панцирях» під Бєлгородом», – зазначив Рьопке.
Нагадаємо, 22 червня бєлгородське видання «Попіл» опублікувало фото ураженого російського ППО «Панцир-С» в районі селища Дубове. Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив лише, що в Дубовому спалахнула трава.
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- Категорії: Світ, Харків; Теги: Bild, Бєлгород, вовчанськ, пво, Репке, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерт німецького видання «BILD» з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що знищення ППО «Панцир-С» РФ під Бєлгородом 22 червня говорить про провал російської стратегії останніх тижнів.".