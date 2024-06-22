Live
  • Сб 22.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

Ракета ЗСУ знищила російське ППО «Панцир-С» під Бєлгородом (фото, відео)

Події 14:17   22.06.2024
Оксана Якушко
Ракета ЗСУ знищила російське ППО «Панцир-С» під Бєлгородом (фото, відео)

Бєлгородське видання “Попіл” опублікувало фото ураженого російського ППО “Панцир-С” в районі селища Дубове.

«Під час обстрілу Бєлгородського району ЗСУ вразили пускову установку «Панцир-С1» у районі селища Дубове. «Попел» має візуальне підтвердження попадання української ракети по пусковій установці. За попередніми даними, установку вразили касетним боєприпасом, екіпажу вдалося вижити. Над місцем, де стояв «Панцир», здіймався чорний дим», – повідомляє «Попіл».

Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив лише, що в Дубовому спалахнула трава — і вона справді горіла у місці, де «Панцир» вразили, через розліт касетних боєприпасів.

У районі знищення «Панциря» перекрили дорогу — через загоряння трави дорогу перекривати не стали б, зазначив «Попіл».

У селищі Дубове пошкоджені дахи двох приватних будинків та 17 автомобілів, у селі Таврове — три автомобілі.

Читайте також: Склад боєприпасів детонує та палає у Бєлгородській області (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сьогодні 22 червня: який день в історії
Сьогодні 22 червня: який день в історії
22.06.2024, 06:00
Ракета ЗСУ знищила російське ППО «Панцир-С» під Бєлгородом (фото, відео)
Ракета ЗСУ знищила російське ППО «Панцир-С» під Бєлгородом (фото, відео)
22.06.2024, 14:17
Декоративні дерева й квіти: на Олексіївці жителі облаштували двір будинку
Декоративні дерева й квіти: на Олексіївці жителі облаштували двір будинку
21.06.2024, 12:14
США дозволили бити по РФ лише на 100 км углиб, щоб захистити Харків – WP
США дозволили бити по РФ лише на 100 км углиб, щоб захистити Харків – WP
22.06.2024, 11:23
Неточна, але руйнівна – експерт про другий удар ФАБ-3000 по Харківщині
Неточна, але руйнівна – експерт про другий удар ФАБ-3000 по Харківщині
22.06.2024, 09:58
Два бої тривають на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
Два бої тривають на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
22.06.2024, 12:10

Новини за темою:

09:10
Українські сили б’ють ППО РФ, у тому числі в Бєлгороді, очікуючи на F-16 – ISW
18:29
Біля Бєлгорода. Літак ЗСУ вперше вдарив по командному вузлу в РФ – Sky News
14:41
З HIMARS завдали удару з Харківщини по ЗРК С-300/С-400 під Бєлгородом – ЗМІ
18:04
HIMARS атакували Бєлгород вже за кілька годин після дозволу США – Forbes
12:44
Під’їзд 10-поверхівки обвалився у Бєлгороді (відео)

Ви читали новину: «Ракета ЗСУ знищила російське ППО «Панцир-С» під Бєлгородом (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгородське видання “Попіл” опублікувало фото ураженого російського ППО “Панцир-С” в районі селища Дубове.".