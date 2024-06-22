Ракета ЗСУ знищила російське ППО «Панцир-С» під Бєлгородом (фото, відео)
Бєлгородське видання “Попіл” опублікувало фото ураженого російського ППО “Панцир-С” в районі селища Дубове.
«Під час обстрілу Бєлгородського району ЗСУ вразили пускову установку «Панцир-С1» у районі селища Дубове. «Попел» має візуальне підтвердження попадання української ракети по пусковій установці. За попередніми даними, установку вразили касетним боєприпасом, екіпажу вдалося вижити. Над місцем, де стояв «Панцир», здіймався чорний дим», – повідомляє «Попіл».
Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив лише, що в Дубовому спалахнула трава — і вона справді горіла у місці, де «Панцир» вразили, через розліт касетних боєприпасів.
У районі знищення «Панциря» перекрили дорогу — через загоряння трави дорогу перекривати не стали б, зазначив «Попіл».
У селищі Дубове пошкоджені дахи двох приватних будинків та 17 автомобілів, у селі Таврове — три автомобілі.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Бєлгород, губернатор Белгородской области Гладков, ЗСУ, Панцирь-С, пво, ракета, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 14:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгородське видання “Попіл” опублікувало фото ураженого російського ППО “Панцир-С” в районі селища Дубове.".