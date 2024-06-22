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Ракета ЗСУ уничтожила российское ПВО «Панцирь-С» под Белгородом (фото, видео)

Мир 14:17   22.06.2024
Оксана Якушко
Ракета ЗСУ уничтожила российское ПВО «Панцирь-С» под Белгородом (фото, видео)

Белгородское издание «Пепел» опубликовало фото пораженного российского ПВО «Панцирь-С» в районе поселка Дубовое.

«При обстреле Белгородского района ВСУ поразили пусковую установку «Панцирь-С1» в районе поселка Дубовое. У «Пепла» есть визуальное подтверждение попадания украинской ракеты по пусковой установке. По предварительным данным, установка была поражена кассетным боеприпасом, экипажу удалось выжить. Над местом, где стоял «Панцирь», поднимался черный дым», — сообщает «Пепел».

Губернатор Белгородской области Гладков заявил только, что в Дубовом загорелась трава — и она действительно горела в месте нахождения «Панциря» из-за разлета кассетных боеприпасов.

В районе поражения «Панциря» перекрыли дорогу — из-за возгорания травы дорогу перекрывать бы не стали, отмечает «Пепел».

В поселке Дубовое повреждены крыши двух частных домов и 17 автомобилей, в селе Таврово — три автомобиля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгородское издание «Пепел» опубликовало фото пораженного российского ПВО «Панцирь-С» в районе поселка Дубовое.".