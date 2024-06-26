Уничтожение ПВО «Панцирь-С» под Белгородом — провал стратегии РФ — BILD
Эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке по анализу открытых данных сообщил, что уничтожение ПВО «Панцирь-С» РФ под Белгородом 22 июня говорит о провале российской стратегии последних недель.
По данным «BILD», в субботу в районе поселка Дубово к югу от Белгорода раздались взрывы. Как выяснилось, украинские ракеты HIMARS поразили российские комплексы ПВО «Панцирь-С». Они прикрывали областной центр с юга и находились в 37 км от госграницы. Дальнобойность HIMARS достигает 85 км, они могли быть не на самой границе, а в 30-40 км к югу.
«Когда в мае ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области, одной из целей называлось создание «буферных зон», чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгород с приграничной территории. Россия стала продвигаться по двум направлениям: на Липке и Волчанске. Оба наступления захлебнулись, а между ними образовался коридор, который по-прежнему контролирует Украину. Именно оттуда HIMARS и ударили по «Панцирям» под Белгородом», — отметил Репке.
Напомним, 22 июня белгородское издание «Пепел» опубликовало фото пораженного российского ПВО «Панцирь-С» в районе поселка Дубовое. Губернатор Белгородской области Гладков заявил лишь, что в Дубовом вспыхнула трава.
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- Категории: Мир, Харьков; Теги: Bild, бєлгород, Белгород, волчанск, пво, Репке, удар;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке по анализу открытых данных сообщил, что уничтожение ПВО «Панцирь-С» РФ под Белгородом 22 июня говорит о провале российской стратегии последних недель.".