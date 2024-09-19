Наступ в Курській області знизив кількість атак на Харківщині – BILD

Як вплинула на ситуацію в Харківській області наступ на Курщині, розповів в інтерв’ю виданню «BILD» український командир із позивним «Лекс».

«З початку нашого наступу в Курській області кількість спроб росіян атакувати тут зменшилась. Лише одна велика атака відбулася три тижні тому. З 11 їхніх танків та БТР ми знищили десять за допомогою дронів. Тільки один зумів піти», – розповів «Лекс».

Окупантам, які намагаються наступати на Харківщині з травня, протистоїть 92 ОШБр, у складі якої воює батальйон ударних дронів «Ахіллес». Близько пів сотні бійців «полюють» на військовослужбовців РФ та ворожу бронетехніку за допомогою дронів-камікадзе. Серед них є й німецькі безпілотники, розповів експерт «BILD» Юліан Рьопке, який побував на передовій.

«Німецькі дрони дійсно хороші, я б дав їм вісім балів за шкалою від одного до десяти», – сказав оператор дронів із позивним «Інді».

У виданні повідомили, що кожен німецький дрон коштує близько 300 євро. За один день «Інді» та «Лекс» використали понад 10 штук, вбивши російського солдата, знищивши армійський УАЗ-2206 «Буханку», кілька антен і укриттів.