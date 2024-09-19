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РФ знову просунулась біля Куп’янська, але штурми Вовчанська провалилися – ISW

Україна 08:00   19.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ знову просунулась біля Куп’янська, але штурми Вовчанська провалилися – ISW

Який день окупанти намагаються наступати на півночі Харківської області, проте лінія фронту на цьому напрямі залишається без змін. Водночас ЗС РФ знову просунулися біля Куп’янська, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у зведенні за 18 вересня. 

“На геолокаційних кадрах, опублікованих 18 вересня, видно, що російські війська просунулися на захід від Табаївки (на південний схід від Куп’янська), на захід від Кармазинівки (на південний захід від Сватового) і на південь вздовж траси О-131306 (Сватово- Макіївка) до півдня від Макіївки (на північний захід від Кремінної)”, – уточнили аналітики.

Крім того, російські блогери повідомили, що росіяни змогли захопити територію в районі Піщаного – на південному сході від Куп’янська. Але в ISW таку інформацію не підтверджують. Не може просунутися армія і на півночі Харківщини. Спроби штурмувати Вовчанськ, заявили аналітики, залишаються безуспішними.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який день окупанти намагаються наступати на півночі Харківської області, проте лінія фронту на цьому напрямі залишається без змін. Водночас ЗС РФ знову просунулися біля Куп’янська, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у зведенні за 18 вересня. ".