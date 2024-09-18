Росіяни за підтримки авіації штурмують на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни за підтримки авіації намагаються штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни 9 разів атакували Сили оборони біля Синьківки, Кругляківки та Стельмахівки. Два бої ще тривають.