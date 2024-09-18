Росіяни за підтримки авіації штурмують на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни за підтримки авіації намагаються штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку росіяни 9 разів атакували Сили оборони біля Синьківки, Кругляківки та Стельмахівки. Два бої ще тривають.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 17:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни за підтримки авіації намагаються штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".