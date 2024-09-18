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Росіяни за підтримки авіації штурмують на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:33   18.09.2024
Оксана Якушко
Росіяни за підтримки авіації штурмують на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни за підтримки авіації намагаються штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни 9 разів атакували Сили оборони біля Синьківки, Кругляківки та Стельмахівки. Два бої ще тривають.

Читайте також: За добу на Харківському та Куп’янському напрямку було 14 боїв – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни за підтримки авіації намагаються штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".