Россияне при поддержке авиации штурмуют на Харьковском направлении – ГШ ВСУ

На Харьковском направлении россияне при поддержке авиации пытаются штурмовать позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне 9 раз атаковали Силы обороны возле Синьковки, Кругляковки и Стельмаховки. Два боя еще продолжаются.