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Россияне при поддержке авиации штурмуют на Харьковском направлении – ГШ ВСУ

Происшествия 17:33   18.09.2024
Оксана Якушко
Россияне при поддержке авиации штурмуют на Харьковском направлении – ГШ ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне при поддержке авиации пытаются штурмовать позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне 9 раз атаковали Силы обороны возле Синьковки, Кругляковки и Стельмаховки. Два боя еще продолжаются.

Читайте также: За сутки на Харьковском и Купянском направлении было 14 боев – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне при поддержке авиации пытаются штурмовать позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".