За сутки на Харьковском и Купянском направлении было 14 боев – Генштаб

В утренней сводке 18 сентября Генштаб ВСУ сообщил о боях в районе Волчанска, а также – о попытках РФ наступать на Купянском направлении.

На севере Харьковщины за сутки был один бой, в Купянском районе оккупанты атаковали 13 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой», – сообщили в Генштабе.

Кроме того, под авиаобстрелы попали несколько населенных пунктов области: Тимофеевка, Сеньково, Осиново, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново и Богуславка.

Также в ГШ обновили информацию о потерях врага.

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