В ISW не увидели успехов РФ около Купянска и заявили о продвижении ВСУ
Геолокационные кадры подтверждают продвижение ВСУ на Харьковском направлении, в Волчанске. Об этом в сводке за 18 сентября сообщили в Институте изучения войны (ISW).
«Отсутствие недавних заявлений РФ о контроле Россией Агрегатного завода и недавние геолокационные кадры, на которых российские силы обстреливают позиции пехоты на заводе, подтверждают оценку ISW о том, что украинские силы недавно продвинулись в районе завода», – уточнили аналитики о продвижении ВСУ в Волчанске.
Кроме того, российские источники сообщали о продвижении ВС РФ на Купянском направлении. Однако, несмотря на попытки оккупантов штурмовать наши позиции в районе Синьковки, Новоосиново, Кругляковки и Лозовой, в ISW не увидели их успехов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, война, купянск, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 07:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Геолокационные кадры подтверждают продвижение ВСУ на Харьковском направлении, в Волчанске. Об этом в сводке за 18 сентября сообщили в Институте изучения войны (ISW). ".