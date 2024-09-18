В ISW не увидели успехов РФ около Купянска и заявили о продвижении ВСУ

Геолокационные кадры подтверждают продвижение ВСУ на Харьковском направлении, в Волчанске. Об этом в сводке за 18 сентября сообщили в Институте изучения войны (ISW).

«Отсутствие недавних заявлений РФ о контроле Россией Агрегатного завода и недавние геолокационные кадры, на которых российские силы обстреливают позиции пехоты на заводе, подтверждают оценку ISW о том, что украинские силы недавно продвинулись в районе завода», – уточнили аналитики о продвижении ВСУ в Волчанске.

Кроме того, российские источники сообщали о продвижении ВС РФ на Купянском направлении. Однако, несмотря на попытки оккупантов штурмовать наши позиции в районе Синьковки, Новоосиново, Кругляковки и Лозовой, в ISW не увидели их успехов.