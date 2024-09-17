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На Харьковщине оккупанты начали чаще сдаваться в плен – ОТГВ «Харьков»

Общество 16:53   17.09.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине оккупанты начали чаще сдаваться в плен – ОТГВ «Харьков» скриншот

Определенное снижение наступательных действий наблюдается на Харьковском направлении, сообщил в эфире «Суспільне. Харків» пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев. Однако ситуация в Волчанске, по его словам, остается «горячей».

Кроме этого, участились случаи, когда противник сдается в плен. По словам Саранцева, вчера на севере Харьковщины были двое российских пленных, а сегодня сдались в плен уже четверо оккупантов.

«Тот личный состав, который задействуется на нашем направлении, не всегда имеет достаточный уровень подготовки, не всегда готов к выполнению задач, которые ставит перед ним командование. Есть информация, что противник, который долгое время находится на передовых позициях, не получает должного обеспечения. Нам удается разрывать цепочки логистики и соответственно они сидят без еды, без воды. Конечно, это определенным образом влияет на их моральное и психологическое состояние, и они предпочитают лучше сдаться в плен, чем возвращаться к своим командирам, к тому бесчеловечному отношению, которое у них организовано непосредственно на местах», — добавил Саранцев.

Он подчеркнул, что мотивационные меры оккупантов со стороны командования РФ оказывают противоположный эффект.

«Они способствуют лишь тому, чтобы противник отчаивался в военном и политическом руководстве и, соответственно, они выбирают правильный для себя путь сдачи в плен», — отметил Саранцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Определенное снижение наступательных действий наблюдается на Харьковском направлении, сообщил в эфире «Суспільне. Харків» пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев. Однако ситуация в Волчанске, по его словам, остается «горячей».".