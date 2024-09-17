На Харківщині окупанти почали частіше здаватися в полон – ОТУВ «Харків»

Певне зниження наступальних дій спостерігається на Харківському напрямку, повідомив в етері «Суспільне. Харків» речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев. Однак ситуація у Вовчанську, за його словами, залишається «найгарячішою».

Крім цього, почастішали випадки, коли противник здається в полон. За словами Саранцева, вчора на півночі Харківщини були двоє російських полонених, а сьогодні здалися в полон вже четверо окупантів.

«Той особовий склад, який задіюється на нашому напрямку не завжди має достатній рівень підготовки, не завжди готовий до виконання тих завдань, яке ставить перед ним командування. Є інформація і така, що противник, який довгий час перебуває на передових позиціях, не отримує належного забезпечення. Нам вдається розривати ланцюжки логістики і, відповідно, вони сидять без їжі, без води. Звичайно, це певним чином впливає на їхній моральний і психологічний стан і вони воліють краще здатися в полон, ніж повертатися до своїх командирів, до того нелюдського ставлення, яке в них організовано безпосередньо на місцях», – додав Саранцев.

Він наголосив, що мотиваційні заходи окупантів з боку командування РФ мають протилежний ефект.

«Вони сприяють лише тому, щоб противник зневірювався у військовому та політичному керівництві і, відповідно, вони обирають правильний для себе шлях щодо здачі в полон», – зазначив Саранцев.