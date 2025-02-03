Час змінювати акценти – полковник ЗСУ про ТЦК та ухилянтів

Регочущі смайли, лайки, меми, жарти – це коментарі наших співгромадян під інформаційними повідомленнями про вбивство військовослужбовця ТЦК та вибухом у ТЦК у Рівному… Сьогодні дехто з тих, хто називає себе українцем, визначив своїми ворогами не справжніх винуватців наших бід, а тих, хто щодня виконує свій обов’язок заради оборони та безпеки країни – українських військових… Час змінювати акценти. Ухилянт – це зрадник, який своїм боягузтвом і зрадою сприяє ворогу. Ті, хто його виправдовує і захищає – це запроданці, які допомагають зрадникам уникнути відповідальності. Ті, хто перешкоджає діяльності військових – це посібники ворога, які свідомо чи несвідомо працюють на його користь. Зрештою, всі вони працюють на нашу поразку!