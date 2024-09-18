В ISW не побачили успіхів РФ біля Куп’янська і заявили про просування ЗСУ
Геолокаційні кадри підтверджують просування ЗСУ на Харківському напрямку, у Вовчанську. Про це у звіті за 18 вересня повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
“Відсутність недавніх заяв РФ про контроль Росією Агрегатного заводу і нещодавні геолокаційні кадри, на яких російські сили обстрілюють позиції піхоти на заводі, підтверджують оцінку ISW про те, що українські сили нещодавно просунулися в районі заводу”, – уточнили аналітики про просування ЗСУ у Вовчанську.
Крім того, російські джерела повідомляли про просування ЗС РФ на Куп’янському напрямку. Однак, попри спроби окупантів штурмувати наші позиції в районі Синьківки, Новоосинового, Кругляківки та Лозової, в ISW не побачили їхніх успіхів.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, війна, куп'янск, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 07:44;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Геолокаційні кадри підтверджують просування ЗСУ на Харківському напрямку, у Вовчанську. Про це у звіті за 18 вересня повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). ".