За добу на Харківському та Куп’янському напрямку було 14 боїв – Генштаб
У ранковому зведенні 18 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Вовчанська, а також про спроби РФ наступати на Куп’янському напрямку.
На півночі Харківщини за добу був один бій, у Куп’янському районі окупанти атакували 13 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колесниківки, Петропавлівки та Лозової”, – повідомили у Генштабі.
Крім того, під авіаобстріли потрапили кілька населених пунктів області: Тимофіївка, Сенькове, Осинове, Ківшарівка, Глушківка, Новоосинове та Богуславка.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 08:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 18 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Вовчанська, а також про спроби РФ наступати на Куп’янському напрямку.".