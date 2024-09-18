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За добу на Харківському та Куп’янському напрямку було 14 боїв – Генштаб

Україна 08:13   18.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківському та Куп’янському напрямку було 14 боїв – Генштаб

У ранковому зведенні 18 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Вовчанська, а також про спроби РФ наступати на Куп’янському напрямку.

На півночі Харківщини за добу був один бій, у Куп’янському районі окупанти атакували 13 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колесниківки, Петропавлівки та Лозової”, – повідомили у Генштабі.

Крім того, під авіаобстріли потрапили кілька населених пунктів області: Тимофіївка, Сенькове, Осинове, Ківшарівка, Глушківка, Новоосинове та Богуславка.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога.

Читайте також: В ISW не побачили успіхів РФ біля Куп’янська і заявили про просування ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 08:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 18 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Вовчанська, а також про спроби РФ наступати на Куп’янському напрямку.".