За добу на Харківському та Куп’янському напрямку було 14 боїв – Генштаб

У ранковому зведенні 18 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Вовчанська, а також про спроби РФ наступати на Куп’янському напрямку.

На півночі Харківщини за добу був один бій, у Куп’янському районі окупанти атакували 13 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колесниківки, Петропавлівки та Лозової”, – повідомили у Генштабі.

Крім того, під авіаобстріли потрапили кілька населених пунктів області: Тимофіївка, Сенькове, Осинове, Ківшарівка, Глушківка, Новоосинове та Богуславка.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога.