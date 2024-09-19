РФ вновь продвинулась возле Купянска, но штурмы Волчанска провалились – ISW

Который день оккупанты пытаются наступать на севере Харьковской области, однако линия фронта на этом направлении остается без изменений. В то же время, ВС РФ вновь продвинулись возле Купянска, сообщили в Институте изучения войны (ISW) в сводке за 18 сентября.

«На геолокационных кадрах, опубликованных 18 сентября, видно, что российские войска продвинулись к западу от Табаевки (юго-восточнее Купянска), к западу от Кармазиновки (юго-западнее Сватового) и к югу вдоль трассы О-131306 (Сватово- Макеевка) к югу от Макеевки (к северо-западу от Кременной)», – уточнили аналитики.

Кроме того, российские блоггеры сообщили, что россияне смогли захватить территории в районе Песчаного – на юго-востоке от Купянска. Но в ISW такую информацию не подтверждают. Не может продвинуться армия и на севере Харьковщины. Попытки штурмовать Волчанск, заявили аналитики, остаются безуспешными.