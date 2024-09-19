Наступление в Курской области снизило количество атак на Харьковщине – BILD
Как повлияло на ситуацию в Харьковской области наступление на Курщине, рассказал в интервью изданию «BILD» украинский командир с позывным «Лекс».
«С начала нашего наступления в Курской области количество попыток россиян атаковать здесь уменьшилось. Только одна большая атака произошла три недели назад. Из 11 их танков и БТР мы уничтожили десять с помощью дронов. Только один сумел уйти», – рассказал «Лекс».
Оккупантам, пытающимся наступать на Харьковщине с мая, противостоит 92 ОШБр, в составе которой воюет батальон ударных дронов «Ахиллес». Около полусотни бойцов «охотятся» на военнослужащих РФ и вражескую бронетехнику с помощью дронов-камикадзе. Среди них есть и немецкие беспилотники, рассказал побывавший на передовой эксперт «BILD» Юлиан Репке.
«Немецкие дроны действительно хороши, я бы дал им восемь баллов по шкале от одного до десяти», — сказал оператор дронов с позывным «Инди».
В издании сообщили, что каждый немецкий дрон стоит около 300 евро. За один день «Инди» и «Лекс» использовали более 10 штук, убив российского солдата, уничтожив армейский УАЗ-2206 «Буханку», несколько антенн и укрытий.
Читайте также: РФ вновь продвинулась возле Купянска, но штурмы Волчанска провалились – ISW
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Bild, дрон, Курская, наступ, наступление, область, оператор, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Наступление в Курской области снизило количество атак на Харьковщине – BILD»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как повлияло на ситуацию в Харьковской области наступление на Курщине, рассказал в интервью изданию «BILD» украинский командир с позывным «Лекс».".