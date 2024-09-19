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Наступление в Курской области снизило количество атак на Харьковщине – BILD

Общество 14:10   19.09.2024
Виктория Яковенко
Наступление в Курской области снизило количество атак на Харьковщине – BILD Фото: «BILD»

Как повлияло на ситуацию в Харьковской области наступление на Курщине, рассказал в интервью изданию «BILD» украинский командир с позывным «Лекс».

«С начала нашего наступления в Курской области количество попыток россиян атаковать здесь уменьшилось. Только одна большая атака произошла три недели назад. Из 11 их танков и БТР мы уничтожили десять с помощью дронов. Только один сумел уйти», – рассказал «Лекс».

Оккупантам, пытающимся наступать на Харьковщине с мая, противостоит 92 ОШБр, в составе которой воюет батальон ударных дронов «Ахиллес». Около полусотни бойцов «охотятся» на военнослужащих РФ и вражескую бронетехнику с помощью дронов-камикадзе. Среди них есть и немецкие беспилотники, рассказал побывавший на передовой эксперт «BILD» Юлиан Репке.

«Немецкие дроны действительно хороши, я бы дал им восемь баллов по шкале от одного до десяти», — сказал оператор дронов с позывным «Инди».

В издании сообщили, что каждый немецкий дрон стоит около 300 евро. За один день «Инди» и «Лекс» использовали более 10 штук, убив российского солдата, уничтожив армейский УАЗ-2206 «Буханку», несколько антенн и укрытий.

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Фото: «BILD»
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Фото: «BILD»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как повлияло на ситуацию в Харьковской области наступление на Курщине, рассказал в интервью изданию «BILD» украинский командир с позывным «Лекс».".