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В Харькове перенесли сессию облсовета: за что будут голосовать

Политика 09:32   19.12.2023
Оксана Горун
В Харькове перенесли сессию облсовета: за что будут голосовать

Вместо планируемой даты — 21 декабря — сессию облсовета в Харькове проведут 23 декабря, начало — в 10:00. Соответствующее распоряжение подписала глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко.

«Внести изменения в распоряжение председателя областного совета от 24 ноября 2023 г. № 141 «О созыве очередной XХ сессии областного совета VIII созыва», изложив пункт 2 в следующей редакции: «2. Провести пленарное заседание XХ сессии областного совета 23 декабря 2023 в 10.00», — сказано в распоряжении, которое опубликовала пресс-служба облсовета.

Традиционно последняя в году сессия областного совета — бюджетная. На ней депутаты принимают областной бюджет на следующий год. Отметим, что на данный момент проекта бюджета на 2024 год в базе данных нет. Таким образом, пока что известно, что на предстоящей сессии депутаты будут рассматривать ряд областных программ, в частности:

🔹 Программу развития социальных услуг и психологической помощи в Харьковской области на 2023 – 2027 годы;

🔹 Программу экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год;

🔹 Программу развития культуры, туризма и охраны недвижимого культурного наследия Харьковской области на 2024 – 2028 годы;

🔹 Комплексную Программу поддержки Защитников и Защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области на 2024 – 2028 годы.

Также среди вопросов, которые планируют рассмотреть на сессии, — кадровые. В частности увольнение директора Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» Александра Дворниченко и директора Харьковского областного центра молодежи Юрия Трачука.

Депутатам предложат поддержать переименование шести населенных пунктов на Харьковщине. А также предпринять вторую попытку лишить звания почетного гражданина области Григория Суркиса.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 09:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вместо планируемой даты — 21 декабря — сессию облсовета в Харькове проведут 23 декабря, начало — в 10:00. Соответствующее распоряжение подписала глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко".