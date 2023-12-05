Суркиса еще раз попробуют лишить звания «почетного гражданина» на Харьковщине

На ближайшую сессию Харьковского облсовета вновь вынесли вопрос о лишении Григория Суркиса звания «Почетный гражданин Харьковской области». С такой инициативой к депутатам обратилась общественная организация «Хартия».

Проект решения облсовета опубликован в базе данных документов, которые будут рассматривать депутаты на заседании ближайшей, ХХ сессии. Автор пояснительной записки к проекту решения управделами исполкома облсовета Оксана Малышева сообщила, что экспертный совет по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Харьковской области» уже обсудил вопрос, связанный с Суркисом — еще 24 мая.

«Решением Экспертного совета по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Харьковской области» единогласно рекомендовано вынести вопрос на рассмотрение Харьковского областного совета, исключается необходимость повторного рассмотрения вышеупомянутого вопроса на заседании Экспертного совета», — отметила Малышева.

1 июня Суркиса уже пытались лишить звания, но тогда не хватило голосов — большинство депутатов просто не голосовали ни «за», ни «против».

Инициатива лишить Суркиса звания принадлежит Всеволоду Кожемяко — бизнесмену, основателю и командиру харьковского добровольческого подразделения «Хартия», которое недавно стало 13-й бригадой Нацгвардии. После прошлого провального голосования депутатов он высказался о «народных избранниках» в facebook.

«Они могут как угодно оправдывать свои действия. Рассказывать о «ящике Пандоры», или о том, что Суркис дофига волонтер, или что это какой-то мой личный конфликт с ним, поэтому я и подал это обращение, или еще что угодно. Но на самом деле они просто хотят скрыть свою трусость и нежелание разорвать этот номенклатурный российско-советский «круг заговора» и в конце концов встать бок о бок с теми, кто сегодня защищает нашу землю от агрессора, которого они же и призвали сюда подобными своими действиями. Могу сказать, что те депутаты, которые сегодня испугались громких фамилий, за которыми на самом деле стоят никчемные личности, своим не голосованием нанесли не менее мощный удар по харьковчанам, чем тот, который сегодня же ракетой осуществила армия агрессора!» — написал Кожемяко.

От намерений «сбить с Суркиса почетность» от не отказался. Поэтому депутатам предстоит второй раз проверить свою смелость на ближайшей сессии облсовета, намеченной на 21 декабря.