«Почетный» Суркис : аргументы депутатов облсовета и поименное голосование

На сессии Харьковского областного совета 1 июня не поддержали лишение Григория Суркиса звания «Почетный гражданин Харьковской области». «За» проголосовал 31 депутат, «против» — 11, двое воздержались, 40 не голосовали и еще 24 депутата отсутствовали.

Так, фракция «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» не дала ни одного голоса «за», а большинство депутатов — 29 — воздержались. «Слуги народа», представители «Блока Светличной «Вместе» и «Европейской солидарности» в большинстве поддержали лишение Суркиса звания (11, 9 и 9 голосов «за» соответственно). 10 внефракционных депутатов были против и еще 8 — не голосовали, сообщили в пресс-службе облсовета.

В ходе обсуждения депутат Сергей Гладкоскок (в мае прошлого года вышел из фракции «ОП-ЗЖ» в облсовете и возглавил группу «Восстановление Украины») заявил, что лишение Суркиса звания «нарушает принципы верховенства права». Также Гладкоскок заявил, что фонд братьев Суркисов с начала полномасштабной войны «работает на победу Украины»: на Харьковщине помогает переселенцам, военному госпиталю и в восстановлении разрушенных медучреждений, предоставляет «гуманитарку» и транспорт для ВСУ.

«Только благодаря Григорию Суркису Харьковской области была предоставлена возможность принимать финальный этап чемпионата по футболу Евро-2012, а Харьков был определен базой сборной Нидерландов. Кроме этого, мы все помним 9, 13 и 17 июня 2012 года, когда у нас были проведены матчи… Благодаря Евро-2012 Харьков и область получили более миллиарда евро инвестиций и субвенций из государственного бюджета на подготовку матчей. И указанные средства были направлены на инфраструктурные объекты, ремонт больниц, дорог и тому подобное. Благодаря этим мерам бизнес получил мощный экономический толчок. Также уровень преступности упал в разы», — также аргументировал свою позицию Гладкоскок.

В свою очередь председатель фракции «ЕС» в облсовете Александр Скорик отметил, что на заседании экспертного совета по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Харьковской области» единогласно проголосовали за лишение Суркиса звания.

«Цинизм «ОП-ЗЖ» не имеет границ. Я, честно говоря, удивляюсь выступлению моего коллеги, который сегодня рассказывает о какой-то гуманитарной помощи от этих людей. Я хотел бы напомнить всем депутатам, которые по слухам будут сегодня голосовать против лишения этого статуса Суркиса. Благодаря таким политсилам, как СДПУ (о), где Суркис был дважды народным депутатом, и «ОП-ЗЖ», мы сегодня имеем смерть в Украине, мы сегодня имеем войну в Украине. Эта пятая колонна признана всеми службами украинскими. Медведчук, их глава, обменян как государственный преступник и осужден по статье «государственная измена»… Благодаря таким людям, как Суркис, мы сегодня имеем смерть 2 тысяч гражданских, о чем говорил глава Нацполиции Харьковщины», — заявил Скорик.

Как голосовали депутаты:









Лишить Суркиса звания просил Всеволод Кожемяко — бизнесмен, основатель и командир харьковского добровольческого подразделения «Хартия», которое недавно стало 13-й бригадой Нацгвардии. В Facebook он высказался относительно решения депутатов.

«Сегодня Харьковский областной совет не захотел лишить Григория Суркиса звания «Почетного гражданина области». Точнее, большинство депутатов, среди которых, конечно, «ОП-ЗЖ», которая запрещена только на бумаге, а в действительности процветает, а также всегда перепуганные последователи умершего Кернеса не поддержали лишение. Не буду здесь расписывать, почему это надо было сделать. Любому образованному, современному и свободному человеку это и так понятно.

Они могут как угодно оправдывать свои действия. Рассказывать о «ящике Пандоры», или о том, что Суркис дофига волонтер, или что это какой-то мой личный конфликт с ним, поэтому я и подал это обращение, или еще что угодно.

Но на самом деле они просто хотят скрыть свою трусость и нежелание разорвать этот номенклатурный российско-советский «круг заговора» и в конце концов встать бок о бок с теми, кто сегодня защищает нашу землю от агрессора, которого они же и призвали сюда подобными своими действиями.

Могу сказать, что те депутаты, которые сегодня испугались громких фамилий, за которыми на самом деле стоят никчемные личности, своим не голосованием нанесли не менее мощный удар по харьковчанам, чем тот, который сегодня же ракетой осуществила армия агрессора!» — написал Кожемяко.