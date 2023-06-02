“Почесний” Суркіс: аргументи депутатів облради та поіменне голосування

На сесії Харківської обласної ради 1 червня не підтримали позбавлення Григорія Суркіса звання “Почесний громадянин Харківської області”. “За” проголосував 31 депутат, “проти” – 11, двоє утрималися, 40 не голосували та ще 24 депутати були відсутні.

Так, фракція “Блок Кернеса – Успішний Харків!” не дала жодного голосу “за”, а більшість депутатів – 29 – утрималися. “Слуги народу”, представники “Блоку Світличної “Разом” та “Європейської солідарності” здебільшого підтримали позбавлення Суркіса звання (11, 9 та 9 голосів “за” відповідно). 10 позафракційних депутатів були проти та ще 8 – не голосували, повідомили в пресслужбі облради.

Під час обговорення депутат Сергій Гладкоскок (у травні минулого року вийшов із фракції “ОП-ЗЖ” в облраді та очолив групу “Відновлення України”) заявив, що позбавлення Суркіса звання “порушує принципи верховенства права”. Також Гладкоскок заявив, що фонд братів Суркісів з початку повномасштабної війни “працює на перемогу України”: на Харківщині допомагає переселенцям, військовому шпиталю та у відновленні зруйнованих медустанов, надає “гуманітарку” та транспорт для ЗСУ.

“Лише завдяки Григорію Суркісу Харківській області була надана можливість приймати фінальний етап чемпіонату з футболу Євро-2012, а Харків був визначений базою збірної Нідерландів. Крім цього, ми всі пам’ятаємо 9, 13 та 17 червня 2012 року, коли в нас були проведені матчі… Завдяки Євро-2012 Харків та область отримали понад мільярд євро інвестицій та субвенцій з державного бюджету на підготовку матчів. Та вказані кошти були спрямовані на інфраструктурні об’єкти, ремонт лікарень, доріг тощо. Завдяки цим заходам бізнес отримав потужний економічний поштовх. Також рівень злочинності впав у рази”, – також аргументував свою позицію Гладкоскок.

Своєю чергою, голова фракції “ЄС” в облраді Олександр Скорик зазначив, що на засіданні експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області” одноголосно проголосували “за” позбавлення Суркіса звання.

“Цинізм «ОП-ЗЖ» не має меж. Я, чесно кажучи, дивуюся виступу мого колеги, який сьогодні розповідає про якусь гуманітарну допомогу від цих людей. Я хотів би нагадати всім депутатам, які за чутками будуть сьогодні голосувати проти позбавлення цього статусу Суркіса. Завдяки таким політсилам як СДПУ (о), де Суркіс був двічі народним депутатом, та «ОП-ЗЖ», ми сьогодні маємо смерть в Україні, ми сьогодні маємо війну в Україні. Ця п’ята колона визнана всіма службами українськими. Медведчук, їхній очільник, обміняний як державний злочинець і засуджений за статтею «державна зрада»… Дякуючи таким людям, як Суркіс, ми сьогодні маємо смерть 2 тисяч цивільних, про що говорив голова Нацполіції Харківщини”, — заявив Скорик.

Як голосували депутати:









Позбавити Суркіса звання просив Всеволод Кожемяко – харківський бізнесмен, засновник та командир добровольчого підрозділу “Хартія”, який нещодавно став 13-ю бригадою Нацгвардії. Він висловився щодо рішення облради у Facebook.

«Сьогодні Харківська обласна рада не схотіла позбавити Григорія Суркіса звання “Почесного громадянина області”. Точніше, більшість депутатів, серед яких, звісно, «ОП-ЗЖ», яка заборонена тільки на папері, а насправді процвітає, а також завжди перелякані послідовники померлого Кернеса не підтримали позбавлення. Не буду тут розписувати, чому це треба було зробити. Будь-якій освіченій, сучасній та вільній людині це і так зрозуміло.

Вони можуть будь-як виправдовувати свої дії. Розповідати про «ящик Пандори», або про те, що Суркіс дофіга волонтер, або що це якийсь мій особистий конфлікт з ним, тому я і подав це звернення, або ще будь-що.

Але насправді вони просто хочуть приховати своє боягузтво і небажання розірвати це номенклатурне російсько-радянське «коло змови» та зрештою встати пліч-о-пліч з тими, хто сьогодні боронить нашу землю від агресора, якого вони ж і закликали сюди подібними своїми діями.

Можу сказати, що ті депутати, які сьогодні злякалися гучних фамілій, за якими насправді стоять нікчемні особистості, своїм не голосуванням завдали не менш потужного удару по харків’янах, ніж той, якого сьогодні ж ракетою здійснила армія агресора!” – написав він.