Суркіса ще раз спробують позбавити звання почесного громадянина на Харківщині

На найближчу сесію Харківської облради знову винесли питання позбавлення Григорія Суркіса звання “Почесний громадянин Харківської області”. З такою ініціативою до депутатів звернулася громадська організація “Хартія”.

Проєкт рішення облради опублікували в базі даних документів, які розглядатимуть депутати на засіданні найближчої, ХХ сесії. Авторка пояснювальної записки до проєкту рішення керуючої справами виконкому облради Оксана Малишева повідомила, що експертна рада з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області” вже обговорила питання, пов’язане з Суркісом, – ще 24 травня.

“Рішенням Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області” одноголосно рекомендовано винести питання на розгляд Харківської обласної ради, відтак виключається необхідність повторного розгляду вищезазначеного питання на засіданні Експертної ради”, – зазначила Малишева.

1 червня Суркіса вже намагалися позбавити звання, але тоді не вистачило голосів – більшість депутатів просто не голосували ні “за”, ні “проти”.

Ініціативу позбавити Суркіса звання виявив Всеволод Кожемяко — бізнесмен, засновник і командир харківського добровольчого підрозділу “Хартія”, який нещодавно став 13-ю бригадою Нацгвардії. Після минулого провального голосування депутатів він висловився про “народних обранців” у фейсбуці.

“Вони можуть будь-як виправдовувати свої дії. Розповідати про “ящик Пандори”, або про те, що Суркіс дофіга волонтер, або що це якийсь мій особистий конфлікт з ним, тому я і подав це звернення, або ще будь-що. Але насправді вони просто хочуть приховати своє боягузтво і небажання розірвати це номенклатурне російсько-радянське “коло змови” та зрештою встати пліч-о-пліч з тими, хто сьогодні боронить нашу землю від агресора, якого вони ж і закликали сюди подібними своїми діями. Можу сказати, що ті депутати, які сьогодні злякалися гучних фамілій, за якими насправді стоять нікчемні особистості, своїм не голосуванням завдали не менш потужного удару по харків’янах, ніж той, якого сьогодні ж ракетою здійснила армія агресора!” — написав Кожемяко.

Від намірів “збити з Суркіса почесність” бізнесмен не відмовився. Тож депутати мають вдруге перевірити свою сміливість на найближчій сесії облради, що призначена на 21 грудня.