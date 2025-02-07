«Бійка підлітків, а не акція протесту» – ОТЦК про події біля ТРЦ «Нікольський»
У Харківському обласному ТЦК та СП спростовують, що 2 лютого у Харкові близько сотні підлітків вийшло на акцію проти ТЦК та поліції.
Так в ОТЦК відреагували на фейк у мережі. На таку публікацію також звернув увагу телеграм-канал “Харків 1654”.
В обласному терцентрі комплектування прокоментували: «2 лютого у Харкові біля торгово-розважального центру «Нікольський» сталася масова бійка підлітків, а не акція протесту. Бійку зупиняли співробітники поліції, які оперативно прибули на місце події».
Нагадаємо, відео та фото скупчення молоді біля ТРЦ «Нікольський» увечері 2 лютого поширили в телеграм-каналах. У ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували, що отримали повідомлення про масову бійку в ТРЦ. По медичну допомогу ніхто не звертався. Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення хуліганських дій групою осіб.
“Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили скупчення молодих людей, деякі з яких них були агресивно налаштовані. Вони і влаштували штовханину в результаті конфлікту з охоронцями згаданого ТРЦ. Але в результаті превентивного заходу молодики розійшлися”, – коментував начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Никольский, новини Харкова, поліція Харківський області, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному ТЦК та СП спростовують, що 2 лютого у Харкові близько сотні підлітків вийшло на акцію проти ТЦК та поліції.".