“Забирай посилку або прострелю коліна”: у Харкові тероризували пенсіонерів

Про викриття мережі шахрайських колцентрів, працівники яких шляхом залякування змушували пенсіонерів купувати біологічно активні добавки за завищеними цінами, повідомили у Нацполіції України. Офіси діяли у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Літні люди віддали аферистам щонайменше 10 мільйонів гривень.

У злочинців була база даних громадян, які раніше купували БАДи. Протягом 2023-2024 років цим людям, серед яких було багато пенсіонерів, шахраї поштою надсилали нові добавки. Далі телефонували жертвам під виглядом медпрацівників та вимагали плату, яка значно перевищувала реальну вартість товарів, інформують у НПУ.

Правоохоронці опублікували записи телефонних дзвінків аферистів людям похилого віку. Один із шахраїв змушує пенсіонерів забрати посилку з ліками з пошти у Харкові, шантажуючи неіснуючими претензіями медичної компанії та виконавчої служби.

“Якщо вони (ліки – ред.) підуть на утилізацію, ви платитимете штраф у повному обсязі”, – залякує людей чоловік.

Коли пенсіонери відповідають, що нічого не замовляли й звернуться до правоохоронних органів, аферист переходить з української мови на російську та погрожує вже радикальніше: “Хочешь с рынка ходить живой – забирай посылку или прострелю колени. Всего хорошего”.

Відео: НПУ/телеграм

«Якщо людина відмовлялась забирати з пошти та оплачувати посилку, то через кілька годин їй починали надходити дзвінки нібито від виконавчої служби з повідомленнями про відкриття кримінального провадження проти неї та застосування фінансових санкцій. Зловмисники вимагали суму вже у 2,5 раза вищу, ніж попередня, та погрожували заблокувати пенсійну картку – єдине джерело доходу. Пенсіонерів тероризували доти, доки вони не перераховували кошти. Через жорсткий психологічний тиск у багатьох потерпілих погіршився стан здоров’я», — коментують у НПУ.

За даними правоохоронців, махінатори відправляли понад сотню посилок на день. Керівники колцентрів – мешканці Дніпропетровської області віком 24-29 років. Серед працівників офісів були неповнолітні. Про підозру повідомили всім 13 фігурантам, із них дев’ятьох затримали. За ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Поліцейські провели 56 обшуків у місцях проживання та авто затриманих, а також в офісних та складських приміщеннях на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Київської областей.

Загалом вилучено 3052 упаковки дієтичних добавок 16 видів, авто, комп’ютерну техніку, телефони, накопичувачі, документацію, зокрема інструкції для співробітників, банківські картки, а також понад 323 тисячі доларів. Крім того, у фігурантів знайшли російську символіку та печатки з гербом РФ.